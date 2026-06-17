Sağlık-Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu ve Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği başarılarla dikkat çeken milli judocu ve sağlık çalışanı Murat Özsoy için tebrik mesajı yayımladı.

Saatcı, Sağlık-Sen Çorum Şubesi olarak çalışma hayatındaki özverisini spor alanındaki başarılarıyla taçlandıran Murat Özsoy'u gönülden kutladıklarını belirterek, "Çorum'umuzun ve sağlık çalışanlarımızın adını ulusal ve uluslararası arenada gururla duyuran üyemiz Murat Özsoy ile gurur duyuyoruz" dedi.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Murat Özsoy'un spor alanında elde ettiği derecelerle yalnızca Çorum'un değil, Türkiye'nin de gurur kaynağı olduğunu ifade eden Saatcı, Özsoy'un 12-14 Aralık 2025 tarihlerinde Zonguldak'ta düzenlenen 9. Uluslararası Madenci Judo Kupası Turnuvası'nda M1 73 kilogram kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandığını hatırlattı.

Başarılı sporcunun 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen Spor Toto Veteranlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda da M2 73 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bir kez daha bronz madalyaya uzandığını belirten Saatcı, Özsoy'un azmi, disiplini ve mücadeleci ruhuyla örnek bir sporcu profili sergilediğini vurguladı.

Ahmet Saatcı, elde ettiği dereceler sayesinde Murat Özsoy'un 1-2 Ağustos 2026 tarihlerinde Arnavutluk'ta düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda, 20-24 Eylül 2026 tarihlerinde Bosna Hersek'in Saraybosna kentinde yapılacak Dünya Şampiyonası'nda ve 22-25 Ekim 2026 tarihlerinde Portekiz'in Portimão şehrinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda milli formayla Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandığını ifade etti.

Saatcı açıklamasında, "İnanıyoruz ki üyemiz Murat Özsoy, sahip olduğu inanç, kararlılık ve mücadele ruhuyla Balkan, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında da ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edecek, yeni başarılarla bizlere büyük gururlar yaşatacaktır" ifadelerine yer verdi.

Sağlık-Sen Çorum Şubesi olarak Murat Özsoy'u bir kez daha tebrik ettiklerini belirten Saatcı, başarılı sporcuya sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir spor yaşamı diledi.