Alaca'da yenileme çalışmaları tamamlanan Şehir Stadyumu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Program kapsamında ilçede faaliyet gösteren lise ve ortaokullara da spor malzemesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen törende, sentetik çim zeminin yenilenmesi ve aydınlatma sisteminin modernize edilmesiyle spor tesisinin daha modern ve kullanışlı bir hale getirildiği belirtildi. Açılışın ardından öğrencilerin spor faaliyetlerine daha etkin katılım sağlaması amacıyla ilçedeki lise ve ortaokullara çeşitli spor malzemeleri teslim edildi.

Programa AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yakup Alar, İşitme Engelliler Güreş Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, AK Parti Alaca İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin, Alaca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Tokgöz, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, oda başkanları ve öğrenciler katıldı.



Törende konuşan protokol üyeleri, gençlerin spora yönlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, yapılan yatırımların Alaca'nın spor altyapısına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.



Program, spor malzemelerinin okullara teslim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi