Arca Çorum FK’nın sahibi Savaş Balçık, kendisine ait sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile yeni yönetimin 19 Haziran Cuma günü belli olacağını söyledi.

Balçık’ın açıklaması şu şekilde;

“Süper Lig, yalnızca bir hedef değil; Arca Çorum FK için yeni bir başlangıçtır. Kulübümüzü daha güçlü yarınlara taşıyacak, şehrimizin hayallerine omuz verecek ve Arca Çorum FK’yı Süper Lig’de başarı ile temsil edecek yeni yönetim kurulumuzu 19 Haziran Cuma günü kamuoyuyla paylaşacağız. Büyük hedeflere güçlü bir kadro sağlam bir inançla yürüyoruz.”