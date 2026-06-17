Geçen sezon Kocaelispor’da kiralık olarak oynayan ve Arca Çorum FK’nın da kadrosuna katmak istediği Hrvoje Smolcic’in transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Kocaelispor, Hırvat oyuncunun transfer görüşmelerini askıya aldığını açıkladı.

Kocaelispor’dan yapılan açıklamada, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Alman Eintracht Frankfurt kulübüne ve oyuncuya yapılabilecek en azami tekliflerin sunulmasına rağmen anlaşma sağlanamadığına dikkat çekilirken, kulübün finansal sürdürülebilir yapısı gözetilerek görüşmelerin durdurulduğu belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Hrvoje Smolcic’in kulübümüze nihai transferi için uzun süredir devam eden görüşmelerde kulübümüzün tüm şartları zorlamasına rağmen ne yazık ki somut bir gelişme olmamıştır. Nihai transferi için hem asıl kulübü, hem de futbolcuya günümüz ekonomik şartlarında kulübümüzce yapılabilecek en azami teklifler yapılmıştır. Yapılan teklifler periyodik olarak artırılarak futbolcuya ve asıl kulübüne sunulmuştur. Lakin kulübümüzün finansal sürdürülebilir yapısı gözetilerek yapılan tekliflerin daha fazla artırılmamasına karar verilmiştir ve bugün itibariyle transfer görüşmeleri durdurulmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Kocaelispor’un masadan kalkması üzerine Smolcic’in Arca Çorum FK’ya transferine kesin gözüyle bakılıyor.