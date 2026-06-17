Geçen sezon Süper Lig’den düşen ve yeni sezonda Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi verecek olan Kayserispor’da teknik direktörlük görevine getirilen Atila Gerin, Arca Çorum FK’nın Senegalli golcüsü Mame Thiam’ı kadroda görmek istediğini söyledi.

Mame Tiham’la Eyüpspor’da birlikte çalıştıklarını hatırlatan Atila Gerin, “Kendisi çok özel bir oyuncu. Mame Thiam’ı kadromda görmek isterim ancak resmi görüşmeler başlamadı” ifadelerini kullandı.

Biten sezonu Eyüpspor’da tamamlayan ve yeni sezon için Kayserispor’la anlaşan Atila Gerin, Kayserisporlu yöneticilerle Arca Çorum FK-Esenler Erokspor play-off final maçı için gittiği Konya’da görüştüğünü de anlattı.

Arca Çorum FK’ya geçen sezonun ara transfer döneminde gelen Mame Thiam, kırmızı-siyahlı formayla 15 lig maçında 934 dakika süre alırken, 9 gol-2 asistlik skor performansı sergiledi. 34 yaşındaki deneyimli golcünün Arca Çorum FK ile 30 Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.