Arca Çorum FK CEO’su Derya Hırka, Akreditasyon Sorumlusu Mehmet Tahtacı ile birlikte Bahçeşehir Koleji’ne nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaret kapsamında okulun teknolojik altyapısını yakından inceleyen Hırka ve Tahtacı, okul robotu ile keyifli anlar yaşayarak öğrencilerin eğitim süreçlerinde kullanılan yenilikçi uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Bahçeşehir Koleji Kurucusu Kazım Alpoğlu ve Kampüs Müdürü Mine Devrim eşliğinde kampüsü gezen Arca Çorum FK yöneticileri, okulun eğitim olanakları ve sosyal alanlarını inceleme fırsatı buldu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette eğitim ve sporun toplumun gelişimindeki önemine vurgu yapılırken, kurumlar arasındaki iş birliği ve dayanışmanın güçlendirilmesi temennisinde bulunuldu.