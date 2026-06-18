Arca Çorum FK’nın eski kalecilerinden Onurcan Piri’nin, yeni sezon için Süper Lig ekibi Kocaelispor’la prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Geçen sezonu Süper Lig’den düşen Kayserispor’da geçiren Onurcan Piri, sarı-kırmızılı takamla 4 lig maçında 360 dakika süre aldı ve 10 gol yedi. Türkiye Kupası’nda ise 1 karşılaşmada 90 dakika oynayan Onurcan gol yemedi.

Kocaelispor’la 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak olan Onurcan Piri, 2018-2019 Sezonunda Arca Çorum FK’nın kalesini tüm kulvarlarda 31 maçta korumuş ve 31 gol yemişti.