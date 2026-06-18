Tarihinde ilk kez Süper Lig’de boy gösterecek olan Arca Çorum FK, golcü transferindeki tercihini “tecrübe”den yana kullanıyor. Kariyerinde Marsilya, Chelsea, Borissia Dortmund, Valencia gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde top koşturan, Türkiye’de de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’da oynayan Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile anlaşmaya varıldığı ve deneyimli golcünün İstanbul’da sağlık kontrolünden geçeceği, ardından da imza atacağı iddia edildi.

Geçen sezonu Almanya Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt’ta geçiren 33 yaşındaki Michy Batshuayi, tüm kulvarlarda 10 maça çıktı ve 172 dakika süre alabildi. Deneyimli golcü bu maçlarda, ligde olmak üzere 1 gol attı.

Belçika U21 Milli Takımı ile 13 maçta 7, A Milli Takımı ile de 55 maçta 27 gol kaydetti.