Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Futbol Grup Birinciliği Düzce’de başladı. Amasya ve Zonguldak karması ile C grubunda yer alan 2013 doğumlu Çorum karması bugün ilk maçında Amasya ile karşılaştı. Şıralık 2 No’lu Saha’da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarının başında Ramazan’ın golü ile 1-0 öne geçen Çorum Karması, 5 dakika sonra kalesindeki gol engel olamayınca maça eşitlik geldi. 1-1’den sonra oyunun kontrolünü tamamen eline alan Çorum’un yıldızları Yusuf Miraç ile 3 gol daha bularak maçı 4-1 kazandı.

Çorum temsilcisi yarın BAY geçecek. Pazar günü ise saat 13.00’de aynı sahada Zonguldak karması ile karşı karşıya gelecek.