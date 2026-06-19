Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, 22-27 Haziran tarihlerinde Kazakistan’da düzenlenecek Altay Dili Ülkeleri Gençler ve Büyükler Tekvando Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek Tugay Yolal ve Erzurum’da düzenlenen Okul Sporları Türkiye Şampiyonasında 49 kiloda ikinci olarak gümüş madalya kazanan Doğukan Ergin’i ödüllendirdi.

Yolal ve Ergin, antrenörler İlhan Aşkın ve Arif Atak nezaretinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı ziyaret ettiler. Ziyarette Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu da hazır bulundu. Kazandıkları başarılardan dolayı antrenör ve