Çorumlu sporcular, Balkan Şampiyonası'nda ay-yıldızlı forma ile Türkiye'yi temsil edecek.

Arnavutluk'un Elbasan kentinde 24-28 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Yıldızlar ve Gençler Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli takım kadrosunda Çorum'dan dört sporcu yer alacak.

Kadınlar kategorisinde Çorum Arenaspor’dan Asude Banu Şimşek ve Aybüke Banu Şimşek, erkekler kategorisinde ise Çorum Belediyespor’dan Berk Öztoprak ile Muhammet Ali Atakul, milli takım adına mücadele edecek.

Şampiyona öncesi hazırlıklarını sürdüren milli takım, Ankara'da kamp yapıyor. Ankara Şekerspor Tesisleri'nde 15 Haziran'da başlayan kamp çalışmaları 23 Haziran'da sona erecek.