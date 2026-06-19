Arca Çorum FK’nın iç saha maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadı’nda önümüzdeki günlerde bakım ve yenileme çalışmalarına başlanacak. Çalışmalar öncesinde Çorum Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Arca Çorum FK’lı yetkililer incelemelerde bulundular.

Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Halil Çöl, Arca Çorum FK CEO’su Derya Hırka ve kulübün bazı yetkilileri Çorum Şehir Stadı’nda incelemelerde bulundular.

İncelemelerle ilgili olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Stadyumumuzun mevcut durumu ve ihtiyaçları yerinde değerlendirilerek eksiklikler tespit edildi, yapılması planlanan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Sporun ve sporcunun yanında olmaya, tesislerimizi daha modern ve kullanışlı hale getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Çorum Şehir Stadı’nın önümüzdeki günlerde bakıma alınacağı ve tespit edilen eksiklerin giderileceği belirtildi.