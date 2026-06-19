Çorum, büyük bir spor organizasyonuna daha başarıyla ev sahipliği yaptı. İşitme Engelliler Spor Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Serbest ve Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası ödül töreni ile sona erdi.

158 GÜREŞÇİ

MİNDERE ÇIKTI

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen ve 2 gün süren şampiyonada 20 ilden 158 sporcu mindere çıkarken, 69 antrenör görev yaptı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakaları İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel de izledi.

EREN UZUN ŞAMPİYON

Şampiyonada Çorum’u 2 sporcu temsil ederken, Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Eren Uzun, büyükler kategorisi serbest stil 74 kiloda tüm rakiplerini yenip Türkiye şampiyonluğunu elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyonada dereceye giren sporculara madalya, genel klasmanda derece yapan takımlara ise kupa verildi.

TAKIMLAR KLASMANI

Takımlar genel klasmanında dereceye girerek kupa kazanan kulüpler ve dereceleri şöyle:

Yıldızlar Serbest Stil: 1.Konya 1074 Spor, 2.Keçiören Belediye, 3. Yeni Van Polisgücü

Yıldızlar Grekoromen Stil: 1.Konya 1074 Spor, 2. Keçiören Belediye, 3. Ankara Büyükşehir Belediye.

Gençler Serbest Stil: 1.Keçiören Belediye, 2.Sessiz Şampiyonlar, 3. İzmir Büyükşehir Belediye

Gençler Grekoromen Stil: 1.Keçiören Belediye, 2.Ankara Büyükşehir Belediye, 3. Van Özel Eğitim Spor Kulübü.

Büyükler Serbest Stil: 1.Keçiören Belediye, 2. Ankara ASKİ, 3. Batman Petrolspor.

Büyükler Grekoromen Stil: 1.Keçiören Belediye, 2.Kasımpaşa, 3. Ankara ASKİ.