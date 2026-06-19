Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Minik Kızlar Basketbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Bahçeşehir Koleji ve Atatürk İlkokulu’nun katılımı ile gerçekleşen il birinciliğinde direkt final maçı oynandı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçının ilk periyodu 6-6 berabere sonuçlanırken, ikinci periyodu ise 9-2 kazanan Bahçeşehir Koleji ilk yarıyı 15-8 önde kapattı. Üçüncü periyodu da zor da olsa 2-1 kazanan Bahçeşehir’in minik perileri dördüncü periyodu da 10-0 kazanarak maçtan 27-9 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Bahçeşehir Koleji şampiyon olurken, Atatürk İlkokulu ise il ikincisi oldu.

Maçın ardından düzenlenen törenle iki takıma kupa ve madalyaları takdim edildi.