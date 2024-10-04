Ahlatcı Çorum FK, bu akşam 8.hafta maçında konuk edeceği Alagöz Holding Iğdır FK ile resmi olarak ilk kez karşılaşacak.

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Iğdır FK ile daha önce resmi maçlarda hiç karşılaşmadı ancak iki kez özel maçta karşı karşıya geldi. İki takım ilk olarak 2022-2023 Sezonu öncesi hazırlık döneminde, Çorum’da karşılaştı. Dostane geçen maç 1-1 biterken, 10 Mart 2023’te, Ankara’da oynanan hazırlık maçını ise Iğdır FK 2-0 kazandı.