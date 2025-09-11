Ligin ilk 4 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak 5 puan toplayan ve Arca Çorum FK’nın 7 puan gerisine düşen Iğdır FK’da, teknik direktör Çağdaş Çavuş’la yapılan görüşme neticesinde yol ayrımına karar verildi. 42 yaşındaki genç takımadamla yolların ayrıldığı açıklandı.

Iğdır FK, 3 Şubat 2025’ten beri takımın başında bulunan Çağdaş Çavuş nezaretinde çıktığı 20 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Bu maçlarda 40 gol atan yeşil-beyazlı ekip kalesinde ise 13 gol gördü.

Öte yandan, Çağdaş Çavuş’tan boşalan teknik direktörlük görevi Hikmet Karaman ve aynı zamanda Iğdırlı olan eski Çorum FK’lı İsmet Taşdemir’in isimlerinin ön plana çıktığı öğrenildi.