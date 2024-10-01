Pazar günü deplasmanda Adanaspor'u 2-0 mağlup eden Ahlatcı Çorum FK'da moraller yerine geldi. Kırmızı-Siyahlılar Adana dönüşünün ardından ayağının tozu ile Iğdır FK maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenman ile start verdi. Tesisler Bülent Üstünel Sahası'nda saat 18.00'de Teknik Direktör Serkan Özbalta nezaretinde gerçekleşen antrenmana tüm futbolcular katıldı. Adanaspor karşısında forma giyen oyuncular rejenerasyon antrenmanı yaparken, diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.

Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı antrenman ile Iğdır maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

Editör: RIFAT KARA