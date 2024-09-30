Kulüpten yapılan açıklamada, biletler bugün saat 14.30 itibariyle passolig uygulaması ve www.passo.com.te adresi üzerinden satışa çıkartıldığı belirtilirken, Sağ Kapalı ve Güney Kale Arkası tribünlerinin kapalı olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, bilet fiyatları ile ilgili de bilgi verilirken, kale arkası biletlerinin 100, maraton tribünü bitlerinin 250, sol kapalı tribün biletlerinin 300, VİP A-D biletlerinin 500, VİP-B biletlerinin de 1.500 liradan satışa sunulduğu kaydedildi. Sakaryaspor taraftarlarının yer alacağı misafir tribün biletleri ise 135 liradan satılacağı duyuruldu.

Editör: RIFAT KARA