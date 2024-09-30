Çorum'un veteran badmintoncusu Barış Boyar, bu yıl da Türkiye şampiyonasına damga vurdu. Boyar, Antalya'da düzenlenen Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası'nda 1 altın, 1 bronz madalya kazandı.

ÜST ÜSTE 10'UNCU

ŞAMPİYONLUK

Antalya'nın merkez ilçelerinden Aksu'daki Pelin cemal Kütahya Spor Salonu'nda, 8 kategoride düzenlenen şampiyonada, +40 yaş tek erkekler kategorisinde karşılaştığı tüm rakiplerini yenen Barış Boyar, üst üste 10'uncu kez Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.



ÇİFTLERDE

ÜÇÜNCÜ

Çorum'un badmintondaki lokomotifi Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi'nin başkanı ve antrenörü, aynı zamanda milli takımın da antrenörü olan Barış Boyar, +35 yaş çift erkekler kategorisinde ise Antalyalı partneri Tuna Basançelebi ile birlikte yarı finale yükseldi. Tuna Basançelebi'nin yarı final müsabakasında sakatlanması altın madalya şansını kaybeden Barış Boyar, partneri ile birlikte Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

