Datça’da yaşayan şair, ressam ve aydın kimliğiyle tanınan İbrahim Çiftçioğlu, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Çiftçioğlu’nun cenazesinde dostları ve sevenleri yalnız bırakmadı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitiren Çiftçioğlu için Datça Kavakdibi Demokrasi Evi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesinin yanı sıra çok sayıda yurttaş, sanatçı, gazeteci ve siyasetçi katıldı.

Törene Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, gazeteciler Sedat Kaya ve Vedat Baykal ile sanat ve edebiyat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Törende ilk konuşmayı yapan Serdar Otrav, Çiftçioğlu’nu “hayatını özgürlüğe ve eşitliğe adamış bir sanatçı” olarak tanımladı. Otrav, “Onun her tuvalinde güzel günlerin izini gördük. Şimdi o, gökyüzünün tuvalinde o günleri resmediyor” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Sedat Kaya ise Çiftçioğlu’nun 1 Mayıs’a dair bir anısını paylaşarak, “Her 1 Mayıs sabahı erkenden kalkar, bayrağını omzuna alır ve gururla alana giderdi. Onun en büyük hayali o bayrakla yürümekti” dedi.

Kaya ayrıca, Çiftçioğlu’nun adını taşıyan kitaplığın ve Demokrasi Evi’nin korunacağını, buranın bir bellek alanı olarak yaşatılacağını ifade etti.

“DATÇA’NIN KÜLTÜR HAYATINA DAMGA VURDU”

Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt da konuşmasında, Çiftçioğlu’nun yalnızca bir sanatçı değil, aynı zamanda kentin kültürel kimliğine yön veren bir aydın olduğunu vurguladı. Kurt, “Datça’nın entelektüel hayatına büyük katkılar sundu. Onun bıraktığı eserler ve kitaplık, gelecek kuşaklara ilham verecek” dedi.

“SADECE SANATÇI DEĞİL, ÖRGÜTLÜ BİR DEVRİMCİYDİ”

Selma Gürkan ise konuşmasında, Çiftçioğlu’nun çok yönlü kişiliğine dikkat çekerek, “O yalnızca bir ressam değil, aynı zamanda örgütlü mücadelenin içinde yer alan bir devrimciydi. Dokunduğu her insanda iz bıraktı” ifadelerini kullandı.

Gürkan ayrıca Aydın Çubukçu’nun gönderdiği mektubu okudu. Mektupta, Çiftçioğlu’nun eserlerinin hem acıyı hem direnci hem de umudu anlattığı vurgulandı.

SANATI VE MÜCADELESİ YAŞAYACAK

Törende yapılan konuşmalarda, Çiftçioğlu’nun sanatının ve düşüncelerinin resimlerinde, kitaplığında ve mücadele içinde yaşamaya devam edeceği ifade edildi.

Cenaze, yapılan konuşmaların ardından mezarlıkta toprağa verildi. Ailesi defin işlemlerinin ardından taziyeleri kabul etti.

Kaynak: Evrensel