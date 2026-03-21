Çorum’un Alaca İlçesi’nin Külah Köyü’nün önceki dönem muhtarlarından ve aynı zamanda önceki dönem CHP Alaca İlçe Başkanı Devrim İpek (53), hayatını kaybetti.

Eski muhtar Devrim İpek, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Devrim İpek’in vefatı, yakınları ve sevenleri başta olmak üzere Alaca’da büyük üzüntüye neden oldu.

Merhumun cenazesi Külah Köyü’nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

