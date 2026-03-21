AK Parti İl Başkanlığı’nın bayramlaşma programı, Ramazan Bayramı’nın 1. günü parti binasında gerçekleştirildi.

AK Parti Çorum Teşkilatı, Ramazan Bayramı’nın birinci günü parti binasında düzenlediği bayramlaşma programında vatandaşlar ve partililerle bir araya geldi. İl Başkanı Yakup Alar, programa katılanlarla tek tek bayramlaştı.

Bayramlaşma programına AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Çorum Milletvekilleri Erol Kavuncu ve Cahit Bağcı, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, İl Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve partililer katıldı.

Bayramlaşma programında konuşan AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, “Kıymetli dava ve yol arkadaşlarımızla birlikte teşkilat bayramlaşma programımızda bir araya gelerek bayramlaştık.

Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştiren mübarek Ramazan Bayramı’nın sevincini teşkilatımızın kıymetli mensuplarıyla paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; dün olduğu gibi bugün de, bugün olduğu gibi yarın da milletimizle kol kola, omuz omuza ve gönül gönüle yürümeye devam edeceğiz. Çünkü niyetimiz bir, inancımız bir, yolumuz bir.

Bu kutlu davada birlikte yol yürüdüğümüz tüm teşkilat mensuplarımıza gönülden teşekkür ediyor, Ramazan Bayramı’nın teşkilatımıza, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından program partililerin bayramlaşması ile sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi