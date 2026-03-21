Çorum protokolü, bayramda özel gereksinimli bireyler ve çocuklarla bir araya gelerek sevgi, dayanışma ve paylaşma mesajı verdi.

Vali Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve eşi Feyza Aşgın, protokol üyeleriyle birlikte bayram dolayısıyla anlamlı ziyaretler gerçekleştirdi.

Program kapsamında, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ile Çorum Çocuk Evleri Sitesi ziyaret edildi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde özel gereksinimli bireyler ve çocuklarla bir araya gelinerek bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu paylaşıldı.

