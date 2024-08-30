Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’ndaki toplantıya, Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Algül ve Çorum Orman İşletme Müdürü Aytaç Yılmaz katıldı.

Toplantıda, İbikçam Orman Parkı’nda yenileme, bakım- onarım ve çevre düzenlemesi çalışmalarının Boğazkale Belediyesi, Çorum İl Özel İdaresi ve Çorum Orman İşletme Müdürlüğü tarafından işbirliği ve koordinasyon içerisinde yapılması yönünde görüş birliğine varıldığı belirtildi.

Boğazkale İbikçam Orman Parkı’nın doğal güzellikleri ile bilinen bir mekân olduğunu belirten Vali Dağlı, İbikçam Orman Parkı’nın canlandırılması için üç kurumumuz tarafından gerekli çalışmaların yapılacağını ve vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte gelip güzel zaman geçirebilecekleri bir mekân haline getirmeye gayret edeceklerini ifade etti.

Sürdürülebilirliğin çok önemli olduğunu belirten Vali Dağlı, yapılacak çalışmaların tamamlanmasına müteakip, Orman İşletme Müdürlüğümüz tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre işletme ihalesi yapılarak İbikçam Orman Parkı’nın vatandaşlarımızın hizmetine açılacağını sözlerine ekledi.

Editör: HABER MERKEZİ