Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi Oğuzhan Kaya, 30 Ağustos’un Türk milletinin hiçbir zillet ve esareti kabul etmeyeceği, istiklal ve istikbali için tek vücut mücadele edeceği; birlik, beraberlik ve iman gücüyle aşamayacağı engel olmadığını tüm cihana güçlü bir şekilde haykırdığı günün adı olduğunu ifade etti.

Milletvekili Kaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı 102’inci yıldönümü nedeniyle yazılı bir basın açıklaması yayımladı.

Büyük Zafer’in 102’inci yılına ulaşmanın haklı gururunu yaşadığımızı belirterek milletimizin bayramını tebrik eden Milletvekili Oğuzhan Kaya mesajında şu görüşlere yer verdi: “Milletimizin, 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyorum. Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimiz, her türlü yokluk ve imkânsızlığa rağmen yürüttüğü kurtuluş mücadelesini, 30 Ağustos 1922’de kesin ve tartışmasız bir zaferle neticelendirmiştir.

Büyük Zafer’le birlikte bugün üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ebedi ve ezeli vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. 30 Ağustos, esaret ve hürriyet arasında bir tercihe zorlandığında Türk Milleti’nin neleri başarabileceğinin, nelerden vazgeçebileceğinin en açık ispatı olmuştur.

Milletimiz, düşman boyunduruğu altında bir gün bile kalmaktansa, ölümü öldüren bir cesaretle şehadete yürümüş, istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. Son olarak 15 Temmuz gecesi yaşananlar, Büyük Taarruza ilham veren sarsılmaz iradenin kalplerde halen canlı olduğunu tekrar göstermiştir.

Türkiye, mazisinden aldığı güçle, aydınlık ve müreffeh geleceğini inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Artan üretim kapasitesi, her ay rekorlar kıran ihracatı, savunma sanayiinde hayata geçirdiği projeleri ve bölgesel sorunların çözümünde üstlendiği sorumluluklarla Türkiye, yenidünya sisteminde hak ettiği yeri almaktadır. Cumhuriyetimizin 101’İncİ yaşındayız 2024, inşallah büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını müjdelediğimiz yeni bir milat olarak tarih sayfalarına geçecektir ..Kuşkusuz ki, 30 Ağustos Türk Milletinin sarsılmaz imanının göstergesidir.

Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal’i ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyorum. Vatanımız uğruna bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekânları cennet olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”

Editör: KEMAL YOLYAPAR