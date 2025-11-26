Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çorum Huzurevi’nde, huzurevi sakinleri için doğum günü kutlaması düzenlendi. Etkinlikte yaşlı bireyler hem müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı hem de personel ve diğer sakinlerle birlikte özel bir gün paylaştı.

Program, seslendirilen şarkılar ve türkülerle başladı. Huzurevi sakinleri de söylenen eserlere eşlik ederek geçmişin anılarını tazeledi. Samimi atmosfer, etkinliğe katılanların yüzlerinde gülümsemeye dönüşürken, hatıraların dile gelmesi etkinliğe ayrı bir sıcaklık kattı.

Kutlamanın en dikkat çeken bölümü, toplu pasta kesimi oldu. Huzurevi sakinleri dileklerini dileyerek doğum günü pastasını birlikte kesti. Bu an, hem birliktelik hem de dayanışma duygusunu güçlendirdi.

Huzurevi’nde düzenlenen doğum günü kutlaması, yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımını destekleyen etkinlikler arasında yer aldı. Program, huzurevi sakinlerinin paylaştığı anılar ve tebessümlerle sona erdi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR