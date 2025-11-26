11 ay önce hayatını kaybeden merhume Meliha Kavukçu’nun eşi olan ve uzun süredir hastalıkları nedeni ile tedavi gördüğü öğrenilen Abdullah Kavukçu’nun cenazesi, Hıdırlık Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine ailesi ile birlikte Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Boyraz, CHP İl Başkan Yardımcıları; Güngör Atak, Önder Göcen, önceki dönem CHP Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Erkan Dalyan, iş insanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi