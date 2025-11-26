Millî Eğitim Bakanlığı’nın ulusal politika ve stratejileri ile “Maarif Eğitim Modeli” uyarınca, hayat boyu öğrenme alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmek amacıyla Çorum’da kapsamlı bir çalıştay yapılacak.

“Hayat Boyu Öğrenmeyi İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme Çalıştayı” isimli çalıştay ile kentin eğitim alanındaki yerel potansiyeli, imkânları ve ihtiyaçları analiz edilerek tüm paydaşların ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesi amaçlanıyor.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen çalıştay Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yarın (27 Kasım 2025 Perşembe günü) 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Halk eğitim merkezleri, okullar, ilgili sektörler ve sivil toplum kuruluşlarından 38 dış paydaş ile eğitim camiasından 47 iç paydaş olmak üzere toplam 85 katılımcının yer alacağı programda, 7 farklı çalışma masasında “Çorum Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri Şubesi”nin mevcut durumu ve güçlü yarınlar için yol haritası ele alınacak.

Hayat boyu öğrenme süreçlerini paydaşların görüşleriyle harmanlayarak; daha sürdürülebilir, daha güçlü ve geleceğe hazır bir sistem oluşturmanın hedeflendiği çalıştayda eğitimin yüzyılında, öğrenmenin yaşı ve sınırı olmadığı konuşulacak.

Muhabir: SELDA FINDIK