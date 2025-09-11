Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nde kalan büyükler için, Hz. Muhammed’in oğumu vesilesiyle Çorum Müftülüğü iş birliğinde anlamlı bir program gerçekleştirildi.

Programa; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, Müftü Yardımcıları Dr. Fazıl Saraç ve Özlem Kalyoncu Şirin, Şube Müdürü Ali Şen ve Ulu Camii Müezzin Kayyımı İlhami Kurt katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Hz. Muhammed’in hayatından kesitler aktarıldı, ilahiler seslendirildi. Manevi iklimi pekiştirmek amacıyla huzurevinde kalan yaşlılara karanfil takdim edildi.

İl Müdürü Sahit Aydın, programda yaptığı konuşmada, “Büyüklerimiz bizim için birer ulu çınardır. Onların mutluluğu, huzuru ve gönüllerinin hoş tutulması en önemli sorumluluklarımız arasındadır. Bu anlamlı programı organize eden Çorum Müftülüğümüze teşekkür ediyorum.” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi