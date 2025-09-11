Çorum’da Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında bu yıl, toplum sağlığının korunmasında ve geliştirilmesinde önemli bir role sahip olan aile hekimliğine dikkat çekmek amacıyla “Size En Yakın Hekiminiz Aile Hekiminiz” temasıyla farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

Etkinlikler çerçevesinde, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Göksal, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Özgün Pehlivan ve Aile Hekimliği Birim Sorumlusu Dr. Süleyman Akif Yıldırım tarafından Bağcılar, Ekin ve Mimarsinan Aile Sağlığı Merkezleri ziyaret edildi.

Ziyaretlerde aile hekimlerinin halk sağlığı açısından taşıdığı kritik önem vurgulandı. Özellikle koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasında üstlendikleri rolün altı çizildi. Sağlık çalışanlarının sahadaki deneyimleri dinlenerek karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri değerlendirildi. Ayrıca hizmet sunum süreçleri yerinde gözlemlendi; vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi, memnuniyet düzeyi ve aile hekimliği uygulamasına yönelik görüşleri incelendi.

Halk Sağlığı Haftası vesilesiyle aile sağlığı merkezi çalışanlarına özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin toplum sağlığı üzerindeki etkisine ilişkin farkındalığın artırılması hedeflendi.

Muhabir: Haber Merkezi