ADD’nin 17. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde Hüsnü Bozkurt, yeniden genel başkan oldu.

ADD’nin genel kurulu haftasonu Genel Merkezi Prof. Dr. Muammer Aksoy Yerleşkesi bahçesinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Kongreye Çorum’dan da ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, yönetim kurulu üyeleri ve delegeler katıldı. Genel Kurula; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Işık Kansu ile tüm illerden şube başkanları, delegeler ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.



İKİ LİSTE YARIŞTI

Hüsnü Bozkurt'la eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, genel başkan adayı olarak delegenin karşısına çıktı. Yapılan oylamada Hüsnü Bozkurt'a 463, Utku Gümrükçü'ye ise 346 oy çıktı. ADD Genel Başkanı mevcut başkan Hüsnü Bozkurt oldu.