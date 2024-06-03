İl Genel Meclisi’nin Haziran ayı olağan toplantılarına başlandı. Muhammet Fatih Temur yönetiminde dün saat 11.00’de düzenlenen oturum bir önceki toplantının karar özetinin okunması ile başladı. Gündem maddelerine geçilmeden önce İl Genel Meclisi Başkanı Temur Haziran ayı içinde Dünya Çevre Günü’nü, Babalar Günü’nü ve Kan Verme Günü’nün kutlanacağını dile getirerek bunlarla ilgili program hazırladıklarını vurguladı. İl Genel Meclisi Başkanı Temur ayrıca üyelerin önümüzdeki Kurban Bayramı’nı kutlayarak bayramın tüm Çorum halkına, ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.



Daha sonra amatör spor kulüplerine malzeme yardımıyla ilgili madde kabul edildi. Toplantıda 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca eskiden belde olan merkez ilçeye bağlı Seydim, Mecitözü’ne bağlı Elvançelebi ve Laçin İlçesi’ne bağlı Narlı Köyü’nün 5 yıllık imar programlarının görüşülmesi ile ilgili gündem maddesi ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

İl Genel Meclisi’nde son gündem maddesi olarak ise Mecitözü İlçesi Alören Köyü’nde 54, 56, 57 ve 87 nolu taşınmazların köy yerleşim alanı ve civarı sınırı içinde kalan kısmı üzerinde konut alanı yapımına ilişkin hazırlanan imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun raporu üyelerin bilgisine sunuldu. AK Parti Dodurga İl Genel Meclisi Üyesi ve Komisyon Başkanı Mehmet Kaplan raporu üyelerin bilgisine sundu. Kaplan, köydeki çarpık yapılaşmayı önlemek, köyde yaşayan veya yaz aylarında köye gelenlerin konut ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hazırlanan konut alanı planını incelediklerini, bölgede ayrıca yeteri miktarda ilgili kurumlardan da izinleri alınarak yol, park alanı ve trafo alanı işaretlendiğini, toplam 6 bin 385 metrekare alanın 5 bin 838 metrekaresinin konut alanı işaretleneceğini, ibadet ve eğitim için köydeki mevcut cami ve okulun kullanılacağını ve komisyon olarak hazırlanan imar planı teklifini uygun bulduklarını dile getirdi.

Komisyonun raporu aynen kabul edilirken, bir sonraki toplantının bugün (4 Haziran) yapılmasına da karar verildi.