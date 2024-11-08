Çorum’da sanayi esnafından Hüsnü Kıroğlu ve İsmail Kıroğlu'nun abileri, Murat Longa'nın kayınpederi, Çakır İnşaat & Hafriyat sahiplerinden Abdullah ve Şaban Torun'un enişteleri, Hatice Longa, Fatih Kıroğlu ve Mustafa Kıroğlu'nun babaları Hüseyin Kıroğlu, vefat etti.

Merhumun cenazesi bugün (08 Kasım 2024 Cuma) Akşemseddin Cami'nde Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ