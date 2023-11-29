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Anayasa Mahkemesi’nin tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararına karşı Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin “karara uymama” ve “AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda” bulunulmasına hükmettiği kararı tartışılmaya devam ediyor.

Yargıtay kararına karşı CHP il başkanlıkları tarafından 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması düzenlendi. CHP Çorum İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, son günlerde yaşanan gelişmelerin, hukuk devleti ilkesinin ciddi şekilde zedelendiğini ve demokratik normların ayaklar altına alındığını açıkça gösterdiğini söyledi.



Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın tahliye talebini reddetmesi ve Anayasa Mahkemesi üyelerine karşı suç duyurusunda bulunmasının, hukukun üstünlüğüne, demokratik normlara ve anayasanın güvence altına aldığı temel hak ve özgürlüklere yönelik vahim bir saldırı olduğunu ve asla kabul edilemeyeceğini kaydeden Solmaz, açıklamasında şunları söyledi:

“Anayasa Mahkemesi, demokratik adil hukuk devletinin tartışılmaz ve vazgeçilmez bir gerçeğidir.

CHP olarak hukuki normları ve milli iradeyi yok sayan bu tavırları açıkça kınıyoruz, karşı çıkıyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin kararına meydan okuma ve demokratik normlara karşı yapılan bu müdahaleyi sert bir biçimde reddediyoruz. Türkiye'nin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti kimliğine yakışan şekilde, hukukun üstünlüğüne ve demokratik değerlere sahip çıkılmasını vurguluyoruz. 1961 Anayasasından bugüne var olan Anayasa Mahkemesi, bir gerçektir; yok sayılması içten dahi değildir. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, demokrasinin temel taşlarından biridir. Ancak siyasal iktidarın yargıya müdahalesi, hukuki öngörülebilirliği yok sayarak temel hak ve özgürlükleri tehlikeye atmaktadır. Bu nedenle, iktidar partisi yetkililerine çağrıda bulunuyoruz: Yargıya müdahale etmeyin, hukukun üstünlüğüne olan saygınızı gösterin ve demokratik normlara uygun bir biçimde hareket edin. Zira yargı sizin, bizim hepimizin üstünde olmalıdır. Size veya bize göre taraf olamaz, olmamalıdır. Hukukun egemenliğine, demokratik normlara ve anayasanın güvence altına aldığı temel hak ve özgürlüklere olan kuvvetli inancımızı bir kez daha vurgulayarak, kamuoyunu bu hayati konuda duyarlı olmaya ve demokratik değerlere sıkı sıkıya sahip çıkmaya çağırıyoruz. Yargıya güvenin iktidar eli ile tarihimizin en düşük seviyesine geldiği bu günlerde; Yine iktidar eli ile yargıya olan güven tamamen yok edilmek üzeredir. Demokratik hukuki düzen tüm yurttaşlarımızın vazgeçilmez bir gerçeğidir, ihtiyacıdır. Kişiden kişiye, görüşten görüşe değişmez, değişmemelidir! İktidara bir kez daha sesleniyoruz yargıdan elinizi çekiniz.”