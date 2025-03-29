Çorum Valisi Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve eşi Nilgün Öztürk’ün ev sahipliğinde, HİTÜ Meslek Yüksekokulları Kampüsü'nde düzenlenen iftar programına katılarak gençlerle birlikte oruç açtı.

Vali Ali Çalgan, iftar öncesi masaları gezerek geleceğimizin teminatı olan üniversite öğrencileriyle sohbet etti. İftarını öğrencilerle birlikte açan Vali Çalgan, Ramazan-ı Şerif’in ülkemiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Ayrıca öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyerek, gençlerin toplum ve ülke geleceği için önemine vurgu yaptı.

Program, öğrencilerle samimi bir ortamda gerçekleştirilen bu anlamlı buluşma ile sona erdi.

Editör: Haber Merkezi