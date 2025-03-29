Deprem yaralarının sarılması için ilk günden beri tüm imkanlarıyla sahada olan Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde "Türkiye İçin İyilik Vakti" sloganıyla yardım kampanyası yürütmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Çorum’daki ilkokul öğrencileri, harçlıklarını Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen vatandaşların Ramazan ayında iftar yapabilmeleri için Türkiye Diyanet Vakfı’na bağışladı.

Bağışlarını teslim etmek üzere Çorum İl Müftülüğüne öğretmenleriyle birlikte gelen öğrencilere, Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve TDV Çorum Şube Başkanı Şahin Yıldırım bağış sertifikalarını ve kitap hediyelerini teslim etti.

Müftü Şahin Yıldırım, harçlıklarını deprem bölgesindeki kardeşleri için bağışlayan öğrencilere, onları teşvik eden velilerine ve okul görevlilerine bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ