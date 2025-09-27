Üniversitede Huzur ve Güveni Artırma İl Komisyonunun 1. Toplantısı, Vali Ali Çalgan başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Hitit Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Nurcan Baykam, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Kubilay Ayvaz ve Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mustafa Demirkıran katıldı.

ORTAK ÇALIŞMA

Toplantıda konuşan Vali Çalgan, üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarını güven içinde sürdürebilmeleri için tüm kurumlarla koordineli bir şekilde hareket edildiğini vurguladı. Çalgan, “Gençlerimizin huzurlu bir ortamda eğitim görmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu amaçla gerekli tüm güvenlik ve önleyici tedbirleri titizlikle alıyoruz” dedi.

Vali Ali Çalgan ayrıca, üniversite yerleşkelerinde ve çevresinde güvenlik tedbirlerinin artırılacağını, öğrenci yurtlarının ve sosyal alanların da düzenli olarak denetleneceğini kaydetti.

KOORDİNASYON GÜÇLENDİRİLECEK

Toplantıda; asayiş, trafik güvenliği, uyuşturucu ile mücadele, sosyal ve kültürel etkinliklerin güvenli şekilde yürütülmesi gibi başlıklar ele alındı. Emniyet ve jandarma ekiplerinin kampüs çevresinde devriye faaliyetlerini sıklaştırması, öğrencilerin taleplerine hızlı çözüm üretilmesi ve üniversite yönetimi ile sürekli iletişim halinde olunması kararlaştırıldı.

Hitit Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Nurcan Baykam, öğrencilerin sadece akademik değil, sosyal hayatlarının da huzurlu bir ortamda geçmesinin önemine dikkat çekerek, üniversite yönetiminin bu süreçte her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Toplantının sonunda, eğitim öğretim yılı boyunca yapılacak çalışmaların periyodik olarak gözden geçirileceği ve gerek duyuldukça yeni tedbirlerin devreye alınacağı belirtildi.

Vali Çalgan, “Gençlerimizin sağlıklı ve güvenli bir şekilde eğitimlerini sürdürebilmeleri için tüm kurumlarımız tek yürek hareket edecek” mesajını verdi.

Muhabir: Haber Merkezi