Çorum’da uzun süredir gündemde olan İlim Yayma Kavşağı Üst Geçidi için ihale sürecinin tamamlandığı öğrenildi. Çalışmaların kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.

Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği Başkanı İlhan Kılıç, “Bizler de bu önemli projeye katkı sunmak adına üzerimize düşen çalışmaları yaptık. Üst geçidin Osmancık Köprüsü ile birleştirilmesi gerektiğini yetkililere ilettik. Bu sayede hem yayaların hem de araçların şehir içi ulaşımı daha güvenli ve hızlı bir şekilde sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Kılıç, üst geçit, Osmancık Köprüsü ile birleştirildiğinde alt kısmının pazar yeri olarak da kullanılabileceğini ifade ederek, böylelikle hem pazar yeri sorununun çözüme kavuşturulacağını, hem de trafiğin ve bölgenin rahatlayacağını savundu.



Dernek Başkanı İlhan Kılıç yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Şehrimiz için büyük önem taşıyan bu proje, vatandaşlarımızın güvenliği açısından da hayati bir konudur. Bizler dernek olarak sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Üst geçidin Osmancık Köprüsü ile bağlantılı yapılması, şehrin trafik yükünü de ciddi şekilde hafifletecektir.”

Yetkililerden alınan bilgiye göre proje tamamlandığında bölgede trafik akışı rahatlayacak, yayaların güvenliği ise üst seviyeye taşınacak.