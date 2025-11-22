Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kargı İlçe Örgütü heyeti, TBMM’de CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret ederek ilçenin öncelikli ihtiyaçları ve projeleri hakkında destek talebinde bulundu.

Kargı heyeti, ilk olarak CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız tarafından ağırlandı. Heyette Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli ile birlikte CHP Kargı İlçe Başkanı Hakan Çelik, Kargı Belediye Başkan Yardımcısı Saim Küçüksemerci, İlçe Başkan Yardımcısı Metin Baloğlu, Kargı İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Çiftlik, Kargı Belediye Meclis Üyeleri Azmi Akyıldız ve Hülya Özduran, Kargı İlçe Sekreteri Faysal Ortayazıcı ve İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Azmi Akyıldız yer aldı.

Burada CHP Grup Toplantısı’na katılan heyet daha sonra ise Milletvekili Tahtasız ile birlikte Genel Başkan Özgür Özel ile buluştu.

Görüşmede Belediye Başkanı Dereli, Genel Başkan Özel’e ilçenin öncelikli ihtiyaçları, devam eden belediye çalışmaları ve geleceğe yönelik planlanan projeler hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. İlçenin gelişimi için hazırlanan projeler hakkında detaylı bilgi veren Dereli, Kargı’nın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında destek talebinde bulundu. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

CHP Kargı heyeti Ankara’da ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri hemşehrimiz Suat Yıldız’ı da ziyaret ederek, ilçenin projeleri, beklentileri ve ihtiyaçlarına ilişkin verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

