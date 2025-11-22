Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, il genel meclisi üyeleri ile bir araya gelerek komisyon çalışmalarıyla ilgili istişarede bulundu.

MHP İl başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda planlı yürütülen işler, 2026 yılı İl Genel Meclisi performans çalışmaları ile köylerin, ilçelerin ve vatandaşların talepleri görüşüldü.

Yapılacak çalışmaların, vatandaşların ve köylerin öncelik sırasına göre hayata geçirileceğini ifade eden Çıplak, bu doğrultuda hizmetlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Muhabir: RIFAT KARA