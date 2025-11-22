Geçtiğimiz günlerde Çorum Ticaret İl Müdürlüğü’ne atanarak görevine başlayan Tülay Koldaş Şahin’e kutlama ziyaretleri devam ediyor.

Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Kubilay Ayvaz, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Levent Tuzcu, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ve Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Uğur Ünlü, SMMMO Başkanı Ceyhan Baran, Başkan Yardımcısı Ayhan Şahin, Oda Sekreteri Mustafa Torun ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilgin Sucu, geçtiğimiz gün Şahin’í ziyaret başarı dileklerini ilettiler.