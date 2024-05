2023 yılında sıralamalarda değerlendirilmek üzere ilk kez başvuran ve bilgi sunan HİTÜ, 2000 sonrası kurulan devlet üniversiteleri arasında eğitim alt kategorisinde 7’nci sırada yer alırken, üniversiteler genel sıralamasında ise 43’üncü sırayı paylaştı.

Dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE), Asya 2024 yılı dünya üniversiteler sıralama sonuçlarını açıkladı. Öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, endüstri ve uluslararası görünüm bakımından 5 ayrı ölçüte göre üniversiteleri değerlendiren Times Higher Education, Asya’dan 1127 üniversitenin sıralamasını sundu.

Hitit Üniversitesi, Türkiye’de 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında eğitim kategorisinde 7’nci sıraya yerleşirken, araştırma ortamı kategorisinde ise 11’inci sırada yer aldı.

ÖZTÜRK: “İLK KEZ

SIRALAMAYA GİRDİK”

Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, HİTÜ’nün Times Higher Education (THE) Asya sıralamasında bu yıl ilk kez yer aldıklarını ifade ederek elde edilen sıralamanın memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Bu yıl sıralamaya 631’inci basamaktan giriş yaptıklarını kaydeden Rektör Öztürk, şöyle devam etti: “HİTÜ olarak başta eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerimiz olmak üzere hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdürüyoruz. Belirlediğimiz stratejik hedefler bağlamında her anlamda şehrimize ve bölgemize katkı sağlamayı önceliyor, üniversitemizin başarı çıtasını daha da yukarılara taşımaya gayret ediyoruz. Times Higher Education (THE) dünya sıralamalarının ardından Asya sıralamalarına da güzel bir başlangıç yaptığımızı inanıyoruz. Üniversitemizin tanınırlığını artıran, daha kapsamlı projelere kapıları açan başarı grafiğimizin daha üst sıralara çıkacağına yürekten inanıyorum. Bu noktada gayretlerinden ve başarılı çalışmalarından dolayı değerli akademik ve idari personelimiz ile sevgili öğrencilerimizi tebrik ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum.”

