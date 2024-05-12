Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başta olmak üzere protokol üyeleri Anneler Günü nedeniyle düzenlenen programda kahraman şehitlerimizin anneleri ve eşleri ile kahvaltıda buluştu.

Vali Dağlı ile birlikte Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve Şehit ve Gazi Derneklerinin yöneticileri Kadeş Barış Meydanı’nda bulunan Belediye Sosyal Tesisleri’ndeki programda şehit anneleri ve şehit eşleri ile bir araya geldi.



Vali Dağlı ve Başkan Aşgın, şehit yakınlarına programda karanfil vererek Anneler Günü’nü kutladı. Bu acıyı en fazla hissedenlerin şehit anneleri olduğunu belirten Vali Dağlı, bu acıyı bir nebze olsun azaltabilmek adına şehit anneleri ile bir araya geldiklerini, devletimizin her daim şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.

Vali Dağlı ve protokol üyeleri ayrıca Anneler Günü nedeniyle Çorum Şehitliğinde düzenlenen programa da katıldı. Vali Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay ile AK Parti İl Sosyal Politikalar Başkanı Arife Betül Gülgün şehitlikte düzenlenen programda şehit anneleri ve şehit eşlerinin acılarına ortak oldu.

Vali Zülkif Dağlı devletin her daim şehit ailelerimizin yanında olduğunu da ifade etti. Başkan Aşgın da şehit anneleri ile birlikte kahramanlarımız için düzenlenen Kur'an-ı Kerim tilaveti ve edilen dualara iştirak ettiklerini belirterek: “Mevla, dua ve ibadetlerimizi kabul eylesin; şehitlerimizden ve kıymetli ailelerinden razı olsun. Tüm şehit annelerimizin gününü bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

Vali Dağlı ve Başkan Aşgın, şehit annelerine karanfil vererek hem Anneler Günü’nü kutladı hem de duydukları acıya ortak oldu. Şehitlerimiz için yapılan duanın ardından program sona erdi.