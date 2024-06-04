Programda TUSAŞ-deneysel uçuş test mühendisi ve ilk sivil kadın helikopter pilotu Esra Güntekin Soydemir, İktisat Halkası Uluslararası Ekonomi Politikaları Araştırma Derneği Başkanı Doç. Dr. Recep Yorulmaz, Hitit Üniversitesi Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Seyrek, Hitit Üniversitesi Proje Koordinasyon ve Yönlendirme Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gamze Nur Müjdeci ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Burçin Özçelik hem ulusal hem de uluslararası gençlik fırsatlarını lise öğrencilerine aktardılar. STEM alanları hakkında farkındalık eğitimleri ise Hitit Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Büşra Moran Bozer tarafından verildi.

Söyleşiye Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür ve Alaca İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çaylak da katıldı. Program yarışmalar ve soru-cevap oturumu ile sona erdi.

Editör: İHA AJANS