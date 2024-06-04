Antalya’da yaşayan Çorumlulardan “Antalya 19 Platformu”na üye 56 gönüllü üye, Atatürk Parkı’nda bulunan Hayal Kahvsi’nde kahvaltıda buluştu.

Platform Başkanı olan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi, hemşehrimiz Prof.Dr. Orhan Özçatalbaş, Cumhuriyetimizin 100.yılında, 29 Ekim 2023 tarihinde kurulan platformun “siyaset üstü” bir gönüllüler oluşumu olduğunu hatırlatarak, bir yandan Antalya’ta katkı sağlamayı, diğer yandan da kadim Çorum kültürünü güzel Antalya ile buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Antalya 19 Platformu’nda Başkan Yardımcılığı görevini Prof.Dr.Mustafa Ertürk’ün, Genel Sekreterliği ise Mustafa İmal’ın yürüttüğünü belirten Prof. Özçatalbaş, konuşmasında şu değerlendirmeleri yaptı:

ANTALYA’DA 27 BİN ÇORUMLU

“Antalya’da yaşayan 27 binin üzerinde Çorumlu bulunmaktadır ve hep birlikte güzel Antalya'ya hizmet vermek ve katkıda bulunmaktayız. Bir Orta Karadeniz şehri olan Çorum ilimiz, bulunduğu bölgenin önemli tarımsal ve ileri sanayi kenti haline gelmiştir. Bu veri Antalya başta olmak üzere ortak çalışmalar yapmak bakımından önemlidir.”

ÇORUM’UN ANTALYALI VALİSİ

“Çorum Valisi Sayın Doç.Dr. Zülkif Dağlı’nın Antalyalı olmasının, her iki il arasındaki etkileşimin artmasına ve deneyim paylaşımına olumlu etkiler yapacağına inanıyoruz. Özellikle Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri, yerel yönetim, üniversiteler, kalkınma ajansları, ticaret borsaları ve ticaret-sanayi odası yönetimleriyle etkili iletişim kurmak bakımından önemlidir.”

ANTALYA VE ÇORUM YÖRESEL MUTFAK VE KÜLTÜR ZENGİNİ İLLER

“Antalya ve Çorum yöresel mutfak ve kültürel değerler bakımından çok zengin illerimizdir. Bir fırsat alanı olarak Antalya’nın özellikle yöresel ürünler alanında bir marka haline gelen ve yerel ve milli değerlerin korunması, geliştirilmesi ve coğrafi işaretler alanında önemli işlevler üstlenen YÖREX etkinliklerinde ve diğer kültürel, sanatsal, akademik ve sportif etkinliklerde Çorum'un daha etkili temsili önemlidir. Bu çerçevede Çorum'un sahip olduğu değerler üzerinden tanıtılması yönünde insiyatif geliştirmek istiyoruz. Yine Çorum'un çok zengin olan mutfak kültürünün Antalyalılarla buluşturulması, Antalya mutfak kültürünün ise Çorum'da deneyimlenmesine yönelik festival ve diğer etkinliklere katılımların ve etkileşimin önemli olacağına inanıyoruz.”

AFRO-ANTALYA FUTBOL TURNUVASINA DESTEK

Uluslararası ilişkiler kapsamında Akdeniz Üniversitesi başta olmak üzere Antalya’da kurulu bulunan 5 üniversitedeki öğrencilere yönelik olarak destekleyici etkinlikler yapıyoruz. Bu kapsamda Antalya Karadenizliler Derneği ile birlikte

AFRO-ANTALYA FUTBOL TURNUVASI’nı destekleyerek öğrencilerle birlikte etkinlikte bir araya geldik.”

TARİHSEL DERİNLİK

“Antalya ve Çorum illerimiz tarihsel derinlik bakımından en şanslı iller arasında yer alıyor. Özellikle Selçuklular ve Osmanlılar döneminden kalan önemli tarihi eserlere sahip bulunuyor, bu zenginliğin birlikte çalışmak bakımından da büyük avantajlar saplayacağı açıktır. Örneğin bu kapsamda ilk yapılacak işler arasında Antalya'nın tanınırlığı en yüksek yerleşim alanlarından olan Kaleiçi restorasyon ve renovasyon deneyiminden Çorum'un yararlanmasını sağlamak yer alıyor ve bu çerçevede alanda Antalya’nın engin deneyimini Çorum’a taşınmasına katkı sağlamak istiyoruz.

Güzel ilimiz Çorum’u anlatan, tanıtan ve Antalya ile ortak yönlerini öne çıkaran medya araçları üretmeye dönük çalışmaları da yapmaya başlamış bulunuyoruz.”