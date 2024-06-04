İl Genel Meclisi’nin Haziran ayı ilk olağan toplantısında gündeme geçilmeden önce söz alan CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er, 2 binli yılların başında ülke genelinde köylerde yaşam oranının yüzde 35’lerde olduğunu ancak günümüzde bu oranın yüzde 7’lere gerilediğini dile getirdi.

Konuşmasının başında İsrail’in Filistin’de sürdürdüğü zulmü kınayarak “İsrail büyük bir insanlık suçu işliyor. Artım dünya devletlerinin İsrail’e dur demesi gerekiyor” diyen Ümit Er, daha sonra köylerdeki yaşam oranını anlattı. Yaşam oranının düşmesinde köydeki yaşam standartlarının etkisinin olduğunu, içmesuyu, sulama suyu ve yol yatırımlarının eksikliğinin de bir etken olduğunu anlatan Ümit Er, “Vatandaşlar beslenme, barınma, ulaşım gibi nedenlerle kente göç ediyor. Ayrıca köylerdeki içmesuyu depoları oldukça bakımsız, hijyenden uzaktır. Denetim eksiklikleri bulunmaktadır. Bu da gelecekte salgın hastalıklara neden olabilir. Bir çok deponun filtreleme cihazı ve klorlama cihazları da bulunmamaktadır. Biz bu su depolarını ihmal ediyoruz. Özel İdare veya şahısların yaptığı bu depolar daha sonra muhtarlara bırakılıyor. Yıllar yıllar önce yapılan depoları görünce içimiz acıyor. Bu konuda bir envanter çıkarılması ve sorunlu olanların sorununun çözülmesi gerekiyor. Vatandaşların düzenli ve sağlıklı içmesuyuna kavuşması için bu gerekli. Ayrıca muhtarların bir çoğu da bu içmesuyu depolarına gelen elektrik faturalarını ya köylüden tahsil edemiyor ya da cebinden ödüyor. Bunda da büyük sıkıntı yaşıyorlar” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ