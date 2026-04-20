Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde, yazar Aysel Gürsoy’un kaleme aldığı “Çöl Fırtınası” adlı eser üzerine söyleşi düzenlendi.

Amasyalı girişimci ve Hititolog Ayten Çöl’ün yaşam hikayesini konu alan eser kapsamında düzenlenecek programa hem yazar Aysel Gürsoy hem de Ayten Çöl iştirak etti.

TOBB Çorum İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Çenesiz Yarımca söyleşi ve imza gününe katılan misafirlerini selamlaması ile başlayan programa iş dünyası temsilcileri ile kitapseverler ilgi gösterdi.

“Çöl Fırtınası” kitabının ortaya çıkış sürecinin tüm detaylarıyla konuşulduğu programda Ayten Çöl özelinde girişimcilik yolculuğunun farklı yönleri de ele alındı.

Ayten Çöl'ün iş hayatına dair önemli paylaşımları, tecrübeleri ve karşılaştığı zorlukları aşma serüvenini anlattığı program yazar Aysel Gürsoy’un okurları için kitaplarını imzalaması ile son buldu.

Muhabir: Haber Merkezi