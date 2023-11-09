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Çorum Gençlik Merkezince öğrencilerin çevre bilincini geliştirmek amacıyla Boğazkale ilçesindeki Hitit Yolu'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Alacahöyük ve Hattuşa Ören yerlerini gezen 50 kişilik grup, ardından Hitit Yolu'nda doğa yürüyüşü yaptı.

Yürüdükleri güzergahtaki doğal olmayan atıkları toplayan öğrenciler, topladıkları çöpleri Boğazkale Belediyesi'ne teslim etti.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ali İzzet Yılmaz, AA muhabirine, doğa dostu öğrenciler yetiştirmek için etkinlikler düzenlediklerini söyledi.



Hattuşa, Yazılıkaya ve Alacahöyük Ören yerlerinin Çorum'un önemli turizm mekanlarından olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bölgede doğa turizminin önemli bir parçasını oluşturan trekking rotalarını da öğrencilerimize tanıtmış olduk. Özellikle turizm sektörünün içinde bulunan kişilerin doğa dostu ve çevreye saygılı bireyler olması gerekmektedir. 'Doğada sadece ayak izimiz kalsın' sloganıyla düzenlediğimiz etkinliği vesile ederek tüm doğaseverlere seslenmek istiyorum ki doğayı temizlemek değil, kirletmemek daha önemlidir. Öğrencilerimize de bu alışkanlığı kazandırmak amacıyla benzer etkinliklerimizi sık sık düzenlemeyi planlıyoruz." dedi.