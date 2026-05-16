Çorum Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Hitit Yolu yürüyüşünün ikincisi düzenleniyor.

Tarihi Hitit kentleri arasında oluşturulan “Hitit Yolu” rotalarında, yapılacak kamplı yürüyüş etkinliği 4 gün sürecek. İlki geçen yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı çerçevesinde yapılan faaliyet, bu sene Hattuşa’nın UNECO’ya kabulünün 40. Yılı anısına özel olarak gerçekleştirilecek.

2. Hitit Yolu Gençlik Yürüyüşü etkinliği kapsamında, müze ve ören yeri gezileri de yer alacak. Bugün (16 Mayıs 2026 Cumartesi günü) Hattuşa’dan başlayacak faaliyete katılan doğaseverler için Çorum’dan Hattuşa’ya ulaşım sağlanacak. Budaközü-Hattuşa - Alaca Höyük- Kalehisar rotasında yapılacak faaliyet süresince 4 günde toplam 46 kilometre yürüyüş yapılacak ve 3 gün kampta konaklanacak. Her türlü kamp malzeme ve ekipmanları katılımcılar tarafından sağlanırken, Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kumanya dağıtılarak, kamp alanları arasında kamp malzemelerinin nakli sağlanacak.

İlk gün Yazılıkaya-Hattuşa Ören Yeri-Boğazköy Müzesi gezilecek, Budaközü vadisi yürüyüşü ile devam edilecek. İkinci gün Hattuşa- Kaleycikkaya rotası yürünecek. Üçüncü gün ise Kalecikkaya- Alacahöyük rotası yürünecek. Yürüyüşün son günü ise Alacahöyük’ten erken saatte faaliyete başlayacak grup Kalehisar Kalesinde gündoğunu karşılayacak.

19 Mayıs 2026 günü sona erecek faaliyete farklı illerden 50 doğa yürüyüşçüsü katılım sağlayacak.

Muhabir: Haber Merkezi