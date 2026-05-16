Kadıderesi Köyü Muhtarı Cesur Kaya, köylülerle birlikte oluşturdukları mesire alanının ve şelale çevresinin kısa sürede çöplüğe dönüştüğünü belirterek, dışarıdan gelen ziyaretçilere mesire alanının kapatıldığını duyurdu.

Muhtar Kaya yaptığı açıklamada, şelalenin Çorum Valiliği tarafından da tanıtıldığını ve çok sayıda medya kuruluşunda yer almasının ardından ziyaretçi akınına uğradığını ifade etti. Ancak bazı ziyaretçilerin doğaya zarar verdiğini, çöplerini çevrede bıraktığını ve lavaboları kirli halde terk ettiğini söyleyen Kaya, yaşanan durumun köy halkını üzdüğünü dile getirdi.

Alınan karar kapsamında mesire alanına artık köy dışından gelen ziyaretçiler alınmayacak. Muhtar Kaya, yalnızca şelale gezisine izin verileceğini belirtirken, vatandaşlara doğaya karşı daha duyarlı olmaları çağrısında bulundu.